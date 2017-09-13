Петрозаводск, 13 сентября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. УФСБ по Республике Карелия проводит проверку по факту массовой эвакуации общественных зданий в Петрозаводске, которая произошла 12 сентября. При этом в ведомстве не называют основную версию случившегося. Об этом 13 сентября пишет ИА «Республика Карелия» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

ИА «Республика Карелия» Эвакуация одного из торговых центров в Петрозаводске 12.09.17

От каких-либо комментариев упорно отказываются пресс-службы карельских управлений МВД и Росгвардии. В том числе, по официальным каналам не распространяется информация о количестве пострадавших объектов.

При этом местные СМИ из источника в силовых структурах узнали, что от действий телефонных злоумышленников в столице Карелии накануне пострадали 17 объектов — органы государственной и муниципальной власти, торговые центры, жилые дома и объекты транспортной инфраструктуры.

«Конечно, ни о каких учениях речи не идет. Всего вчера поступило 17 сообщений. Остальные данные уточняются», — цитирует слова своего собеседника ИА «Республика Карелия».

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября с 17:00 до 20:00 по Петрозаводску прокатилась целая волна сообщений о заложенных бомбах в различных публичных зданиях. Силовики, включая кинологов, службы разминирования и ОМОН, реагировали на каждый такой случай. Все началось с эвакуации мэрии, за которой последовали здания карельского парламента, пяти торговых центров, одного банка, жилого дома с офисами городской администрации, аэропорта «Петрозаводск».

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Атаки «телефонных террористов» зафиксированы по всей стране, начиная с 10 сентября. Неизвестные буквально парализуют работу многих учреждений с помощью звонков о заложенных бомбах.

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