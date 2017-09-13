Пекин, 13 сентября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Первый грузовой космический корабль КНР «Тяньчжоу-1» успешно состыковался с китайской орбитальной станцией «Тяньгун-2» 12 сентября в 23:58 по пекинскому времени. Соответствующее заявление распространило китайское национальное космическое агентство.

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Контролируемый с Земли аппарат «Тяньчжоу-1» начал сближение с «Тяньгун-2» в 17:24. Спустя шесть часов грузовой корабль успешно состыковался с орбитальной станцией, пишет «Сина синьвэнь».

В заявлении главного органа, ответственного за космическую программу КНР, подчеркивается, что состоявшаяся операция стала третьей стыковкой, которая прошла в полностью автоматическом режиме. До этого все аппараты стыковались вручную, весь процесс занимал более 24 часов.

Эксперимент по автоматической стыковке космического грузовика заложил основу для будущего строительства китайской космической станции — аналога МКС. Предыдущие автоматические стыковки состоялись 22 апреля и 19 июня.

Китай является третьей страной, после России и США, обладающей технологией дозаправки на орбите. Создание космической станции «Тяньгун-2» началось в сентябре 2016 года и займет еще несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай разрабатывает космический аппарат многоразового использования, который сможет доставлять астронавтов за пределы низкой земной орбиты. Аппарат станет решающим компонентом для планируемой в дальнейшем китайской лунной программы.