Ярославль, 13 сентября, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Этот вопрос был поднят на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Общественный транспорт Ярославля» ВКонтакте В Ярославле транспорт просят очистить от рекламы

К и.о. директора регионального департамента транспорта Евгению Моисееву обратился председатель общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля Лев Размолодин.

В частности, от имени жителей Ярославля он попросил навести порядок в общественном транспорте и маршрутках, большинство из которых сверху донизу обклеены рекламной пленкой.

«Когда мы едем в железнодорожном транспорте или летим самолетом, там никакой рекламы на окнах нет. Скажите, пожалуйста, на каком основании маршрутки и общественный транспорт заклеены рекламой, которая не украшает внутренний вид транспортного средства и мешает нормально визуализировать положение пассажира в отношении дороги?» — спросил Лев Размолодин.

Этот вопрос привел в некоторое замешательство главу регионального департамента транспорта.

«У нас там задействованы частные перевозчики, это их бизнес, может быть, при составлении контрактов как-то ограничивать их в этой деятельности, я, правда, не знаю, насколько это возможно с юридической точки зрения» — ответил Евгений Моисеев.

«Я прошу со стороны граждан и общественного совета эту проблему все-таки рассмотреть и привести в порядок внутренний вид транспортных средств» — попросил Лев Размолодин.

Напомним, что в конце июня с критикой по поводу обкленных рекламой маршруток обрушился мэр Ярославля Владимир Слепцов. Поводом для этого стала политическая реклама КПРФ, размещенная на бортах маршрутных такси.

Тогда глава города напомнил, что принято решение, согласно которому частным перевозчикам запрещено обклеивать маршрутки рекламой.

«Люди должны видеть только номер своей маршрутки, и все. Действия должны быть для всех одинаковые. Если новые автобусы появляются без рекламы, то и старые оголяйте тоже. Нечего здесь устраивать непонятные вещи, когда расклеивают кто что хочет. Люди смеются уже…» — сказал Владимир Слепцов.

Но, как видим, прошло больше двух месяцев, а ситуация не изменилась, а в случае с общественным транспортом даже усугубилась. Найти в городе троллейбус, который не был бы сверху донизу обернут в рекламную пленку, причем иногда самых кислотных оттенков, сложно.

Прислушаются ли в департаменте транспорта и в мэрии города к просьбам общественности — неизвестно.