Москва, 13 сентября, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Кремль и правительство РФ не заинтересованы в том, чтобы работать над прозрачностью избирательных компаний и честностью выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом в ходе пленарного заседания заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Вольфович Жириновский

Так, в частности, депутата возмутила информация о том, что рассматривается возможность выдвижения женщины в качестве соперника главного кандидата на выборах президента РФ в 2018 году.

«Давайте подыщем женщину. В следующий раз обезьяну будете искать, чтобы партнер был. Или трансвестита? А парламентские партии, наплевать на них, какие у них могут быть кандидаты», — возмущен Жириновский.

По его словам, власти и сами кандидаты выстроили неправильную систему приоритетов для ближайших президентских выборов.

«Сначала женщина, потом кто-то с отклонениями, это вызовет интерес. Стараемся не честно победить на выборах, а вызвать интерес», — отметил Жириновский.