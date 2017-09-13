Калуга, 13 сентября, 2017, 11:15 — ИА Регнум. В Калужской области планируют отказаться от обязательной регистрации родителей и детей по одному адресу для признания семьи многодетной, так как это обстоятельство часто не позволяет семьям претендовать на получение положенного соцпакета. Об этом заявили на заседание комитета по социальной политике регионального заксобрания под председательством Натальи Логачёвой («Единая Россия»), сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Zskaluga.ru На заседании

Также документом предлагается исключение из состава многодетной семьи детей, являющихся дееспособными, в случае их вступления в брак до 18 лет и совершеннолетних, вступивших в брак и имеющих детей. Ещё одно изменение направлено на упрощение процедуры получения документа, подтверждающего статус многодетной семьи.

Члены комитета единогласно поддержали внесение изменений в закон «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки».

Также одобрен законопроект о внесении изменений в региональный Закон о патронатном воспитании. Отмечалось, что он подготовлен с целью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным и предусматривает уточнение ряда понятий, касающихся патронатной организации и оснований установления патроната.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее многодетная мать из Жуковского района обратилась к губернатору Анатолию Артамонову с жалобой на сложности с получением удостоверений многодетного родителя.

Сейчас необходимым условием для выдачи документа является единая прописка родителей с детьми. При этом бывают ситуации, когда кто-то из супругов прописан по другому адресу. Это лишает его возможности пользоваться положенными льготами.

Напомним, в настоящее время в калужском регионе проживает более 8 тысяч многодетных семей.