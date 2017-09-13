Пекин, 13 сентября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Согласно совместному заявлению, подготовленному Национальной энергетической администрацией КНР и Национальной комиссией по развитию и реформам, к 2020 году власти КНР намерены создать все условия для использования биоэтанола в качестве основного топлива для автомобилей.

Agricultural Research Service Завод по производству этанола

В заявлении подчеркивается, что за три года на территории страны будут созданы все условия для массового внедрения нового вида топлива. В частности, будет создана материально-техническая база для массового производства биоэтанола, а также развита инфраструктура, позволяющая автомобилистам заправлять свои машины биоэтанолом во всех регионах страны, пишет «Жэньминь жибао».

Главной целью перехода на биоэтанол является улучшение экологической обстановки на территории КНР, кроме того, использование нового вида топлива положительно скажется на развитии сельского хозяйства и энергетической промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министерство охраны окружающей среды КНР опубликовало заявление, согласно которому китайские чиновники приступили к проработке нового законопроекта, подразумевающего полный отказ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в пользу электродвигателей.