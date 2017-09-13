Красноярск, 13 сентября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. На официальном сайте Красноярского городского совета депутатов опубликовано извещение о скором начале процедуры избрания главы города. В сообщении указано, что горсовет должен назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатур не позднее 30 дней со дня истечения полномочий главы города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В связи с истечением полномочий действующего главы города Красноярска Эдхама Акбулатова начинается отсчет сроков, которые должен соблюсти Красноярский городской Совет депутатов во время проведения процедуры избрания нового главы города Красноярска. Напомним, согласно Уставу Красноярска, глава города избирается городским Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса», — сказано в извещении.

Основными этапами процедуры избрания нового главы станут принятие постановления о назначении конкурса, формирование конкурсной комиссии (пять из десяти ее членов назначит горсовет и еще пятерых назначит губернатор Красноярского края), прием документов от граждан, пожелавших принять участие в конкурсе, проведение конкурсного отбора кандидатов и, наконец, избрание на сессии нового главы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Несмотря на то, что новая система избрания главы города возлагает обязанность по решению этого вопроса на депутатов горсовета, они намерены всесторонне учесть мнение красноярцев и опираться на него, утверждается также на сайте муниципального совета. Для этого в течение всего процесса будут организованы сразу несколько площадок для диалога с горожанами. Во-первых, на странице пресс-службы горсовета в соцсетях будет запущен онлайн-опрос, в котором смогут принять участие все желающие. С помощью этого опроса депутаты намерены выяснить, какие критерии оценки кандидата на должность главы они считают самыми важными: профильное образование, опыт управления крупными системами, репутация и т. д. Опрос будет идти вплоть до сессии городского совета, на которой будет голосование за отобранных конкурсной комиссией кандидатов.

Также сразу после принятия постановления о назначении даты конкурса депутаты начнут серию встреч с избирателями различных округов и районов города. На эти встречи депутаты будут приходить как вместе, так и индивидуально — все для того, чтобы обеспечить максимальный охват избирателей.

На протяжении всей процедуры конкурса и избрания главы будут работать и традиционные схемы взаимодействия депутатов с избирателями. Так, будут продолжаться личные приемы депутатов, индивидуальные встречи с избирателями, кроме того, красноярцы смогут направлять свои предложения и по стандартным каналам связи (почта, e-mail) отдельным депутатам.

Отметим, в настоящее время город возглавляет Эдхам Акбулатов. Должность главы Красноярска он де-факто занял зимой 2011 года, а летом 2012 года победил на всенародных выборах. До этого городскую администрацию много лет возглавлял Петр Пимашков.

По общепринятому мнению, Акбулатов будет вновь претендовать на власть. Среди его потенциальных конкурентов называют представителя «Патриотов России» Валерия Ревкуца, бизнесмена Владимира Егорова. Также известно, что своих кандидатов после обсуждения намерены выдвинуть коммунисты и справороссы.