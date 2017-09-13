Бухарест, 13 сентября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Сотрудники румынской береговой охраны спасли в Черном море 150 беженцев, передает 13 сентября Der Deutschlandfunk.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

Судно с мигрантами было отбуксировано в крупнейший в Румынии морской порт Констанца, в 250 км от Бухареста.

Согласно официальным данным местных властей, из 150 беженцев 53 — дети.

Число мигрантов, прибывающих из Турции в Румынию по Черному морю, заметно увеличилось за последние недели, добавляет издание.

Так, в начале сентября 2017 года рыболовное судно с 87 беженцами было обнаружено в водах Черного моря в 22,5 км от румынского порта Мидия и перехвачено двумя патрульными катерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в водах Румынии было задержано около 200 мигрантов. Эксперты не исключают, что Черное море может стать одним из главных маршрутов в Европу для беженцев.