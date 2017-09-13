Москва, 13 сентября, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерег от перехода на личности во время политической борьбы, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Жириновщина… в чем смысл жириновщины, нейтральную позицию занимаем… Договаривались, что этого не надо делать. Мы никогда не будем, Геннадий Андреевич, распространять информацию «зюгановщина». Мы к Вам с самым большим уважением, к Вам и (лидеру «Справедливой России» Сергею) Миронову, мироновщины тоже нет, тем более нет медведевщены. На личности переходить не надо ни в коем случае», — сказал Жириновский в ходе пленарного заседания.

Борются политические партии, концепции, лозунги, подчеркнул он.

Вместе с тем по итогам Единого дня голосования Жириновский пообещал вести по всей России жесткую пропаганду против КПРФ и лично против ее председателя Геннадия Зюганова. «ЛДПР провела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других партий, КПРФ — по всей стране. Через свою газету, под названием «жириновщина». Теперь мы будем вести пропаганду «зюгановщина» по всей стране», — сказал Жириновский.