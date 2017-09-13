Ярославль, 13 сентября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Ярославле осужденные, отбывающих наказание на участке колонии-поселении при ИК-8, приступили к сбору урожая в подсобном хозяйстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

УФСИН России по ЯО Сбор урожая осужденным

В сельскохозяйственных работах занято около 40 осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при исправительной колонии № 8. На посевных площадях более 40 гектаров выращиваются свекла, картофель и огурцы. На нужды уголовно-исполнительной системы Ярославской области в региональном УФСИН будет произведено 1100 тонн картофеля, 60 тонн огурцов и 15 тонн свеклы.

«Благодаря организации сельскохозяйственной деятельности в учреждениях пенитенциарного ведомства региона, трудоустроенные осужденные имеют возможность не только постепенно погашать свои исковые требования, но и зарабатывать денежные средства» — сказал начальник отделения по организации трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Ярославской области Сергей Светлаков.

Осужденные могут тратить свой заработок как на личные нужды, так и на помощь своим родственникам. В ходе организации уборочной кампании в подведомственных учреждениях регионального УФСИН подготовлены овощехранилища для закладки урожая 2017 года, а также квасильно-засолочный пункт.

Урожай этого года позволит увеличить показатель самообеспеченности подразделений исправительной системы региона продуктами питания собственного производства на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.