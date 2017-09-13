Воронеж, 13 сентября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Ускорить реконструкцию Советской площади в Воронеже поручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. 12 сентября он побывал на площадке и проконтролировал ход работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Тара-Амингу Советской площади в Воронеже

Работы по реконструкции Советской площади, которые проводятся в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», начались в июне этого года. Всего планируется благоустроить территорию на площади 3,5 га. В соответствии с планами, после завершения реконструкции Советская площадь должна стать одним из мест отдыха горожан.

В настоящее время здесь ведутся работы по оборудованию фонтанного комплекса, а также по благоустройству прилегающей территории. Два современных «сухих фонтана» по замыслу архитекторов станут сердцем территории. Особенность их в том, что водная чаша расположена ниже уровня земли, форсунки вмонтированы в мощение. Горожане смогут проходить через фонтан, между струями, что особенно любят дети. Здесь же обустроят водный экран для проецирования видеоизображений и лазерного шоу. В зимнее время на площадке фонтана планируется размещать каток.

Сам силуэт площади, архитектурную композицию обещают сохранить. Концепцией предусмотрено и активное озеленение территории. Так, здесь появятся декоративные яблони, черемуха, клены, рябины.

Для решения вопроса с парковкой — раньше машины ставили напротив входа в концертный зал — решено расширить участок для автомобилей с правой стороны у храма, также парковка появится вдоль улиц 25 Октября и Театральной.

На площади также смонтируют системы наружного видеонаблюдения, автоматического полива, радиовещания и доступа к интернету, установят дополнительные малые архитектурные формы.

Первый этап реконструкции планируется завершить до 30 сентября.

На данный момент темпы реконструкции сдерживают археологические работы: на этой территории есть культурный слой, сейчас на площадке совместно с подрядной организацией ведут исследования археологи. Среди находок, например, монеты, предметы обихода из стекла и глины, предположительно относящиеся к середине XIX века. На днях найден фундамент сооружения, в кладке которого была заложена монета, датированная 1850 годом. Основной объем археологических находок прогнозируется именно на втором этапе реконструкции, в зоне Покровского собора.

Алексей Гордеев поручил ускорить работы и использовать по максимуму благоприятные погодные условия. Он подчеркнул, что лично будет контролировать ход работ и посещать площадку первого числа каждого месяца, чтобы увидеть, на каком этапе находится реконструкция, а главное — посмотреть, не страдает ли качество в погоне за скоростью.

Губернатор дал поручение завершить все работы по благоустройству Советской площади к 1 мая 2018 года.