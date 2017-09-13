Воронеж, 13 сентября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. На втором энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 начался итоговый этап сооружения — пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

Сергей Пятаков Блочный щит управления энергоблока Нововоронежской АЭС

Итоговый этап сооружения энергоблока обеспечит безопасность дальнейшей эксплуатации АЭС. Во время испытания технологического оборудования проверяются все основные системы энергоблока.

«Сейчас все нацелены на выполнение контрольной точки — начало пролива на открытый реактор. Это событие намечено на конец 2018 года», — сообщил директор по строительству Нововоронежского филиала АО «Атомэнергопроект» Олег Бородин.

При этом ввод энергоблока в эксплуатацию состоит из нескольких этапов. После пусконаладочных работ идёт физический и энергетический пуск, после которых начнётся опытно-промышленная эксплуатация, а отсчёт жизни блока начинается с завоза топлива в центральный зал и установки первой кассеты в реактор.

«Физический пуск энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 запланирован на 2018 год», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Нововоронежская АЭС (НВАЭС) расположена на берегу Дона в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России станция с водо-водяными энергетическими реакторами корпусного типа с обычной водой под давлением (ВВЭР). Первый энергоблок был построен в 1964 году, второй — в 1969, третий — в 1971, четвертый — 1972, пятый — 1980 году. Первый и второй энергоблоки были остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно. Третий энергоблок был остановлен в 2016 году для вывода из эксплуатации.

Одновременно с этим, в 2007 году в Нововоронеже стартовало строительство двух блоков замещения — инновационных энергоблоков поколения «3+». 27 февраля 2017 года первый в мире инновационный блок поколения «3+» — блок №1 НВАЭС-2 (блок №6 НВАЭС) — был введён в промышленную эксплуатацию.