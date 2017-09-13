На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начались пусконаладочные работы
Воронеж, 13 сентября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. На втором энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 начался итоговый этап сооружения — пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба Росэнергоатома.
Итоговый этап сооружения энергоблока обеспечит безопасность дальнейшей эксплуатации АЭС. Во время испытания технологического оборудования проверяются все основные системы энергоблока.
«Сейчас все нацелены на выполнение контрольной точки — начало пролива на открытый реактор. Это событие намечено на конец 2018 года», — сообщил директор по строительству Нововоронежского филиала АО «Атомэнергопроект» Олег Бородин.
При этом ввод энергоблока в эксплуатацию состоит из нескольких этапов. После пусконаладочных работ идёт физический и энергетический пуск, после которых начнётся опытно-промышленная эксплуатация, а отсчёт жизни блока начинается с завоза топлива в центральный зал и установки первой кассеты в реактор.
«Физический пуск энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 запланирован на 2018 год», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, Нововоронежская АЭС (НВАЭС) расположена на берегу Дона в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России станция с водо-водяными энергетическими реакторами корпусного типа с обычной водой под давлением (ВВЭР). Первый энергоблок был построен в 1964 году, второй — в 1969, третий — в 1971, четвертый — 1972, пятый — 1980 году. Первый и второй энергоблоки были остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно. Третий энергоблок был остановлен в 2016 году для вывода из эксплуатации.
Одновременно с этим, в 2007 году в Нововоронеже стартовало строительство двух блоков замещения — инновационных энергоблоков поколения «3+». 27 февраля 2017 года первый в мире инновационный блок поколения «3+» — блок №1 НВАЭС-2 (блок №6 НВАЭС) — был введён в промышленную эксплуатацию.