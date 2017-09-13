Оренбург, 13 сентября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Оренбургские юристы Комитета по предотвращению пыток считают, что сотрудники правоохранительных органов во время матча между местным футбольным клубом «Оренбург» и самарским «Крылья Советов» нарушили закон «О полиции». На видеозаписях конфликта правозащитники усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьёй 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств», сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения комитета Тимур Рахматуллин.

После футбольного матча. 1846 год. Город Кингстон-на-Темзе, Англия. (Гравюра)

Он также отметил, что Комитет по предотвращению пыток обратился в следственное управление СК РФ по Оренбургской области с сообщением о преступлении. Кроме того, следственным органам подано обращение в отношении одного из болельщиков, который утверждает, что пострадал от рук правоохранителей.

Житель Самары попросил юридическую поддержку и сказал, что 2 сентября в самом конце матча на гостевом секторе произошел инцидент между приезжими болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов, в ходе котрого он оказался пострадавшим. Правоохранители привели мужчину за зрительский сектор, заставили встать на колени, упереться головой в бетонную стену и завести руки за спину. Через некоторое время сказали встать с колен и принять положение стоя. Когда болельщик начал подниматься, с двух сторон посыпались удары ногами и резиновыми палками. В определённый момент от ударов он перестал чувствовать свои ноги.

По возвращению в Самару мужчина обратился в больницу, где зафиксировали ушиб, гематому области левого голеностопного сустава, стопы.

Житель Самары признался, что не является фанатом и уже давно вышел из подросткового возраста, является противником петард и фаеров во время футбольных матчей. Ни разу не имел административных правонарушений.

Юрист Комитета по предотвращению пыток Альбина Мударисова отметила, что правозащитники ожидают от следственных органов тщательной проверки сообщений о преступлении и возбуждения уголовного дела:

«В свою очередь, мы продолжаем проведение собственного общественного расследования и собираем информацию по факту применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств к футбольным болельщикам».

По словам Тимура Рахматуллина, юристы выезжали в Самару, где общались с болельщиками. Но только один решился на жалобу в следственные органы. Остальные опасаются, что сами могут стать без вины виноватыми и оказаться фигурантами уголовного дела.

Рахматуллин также заметил, что, как утверждают фанаты «Крыльев Советов», из-за брошенного кем-то фаера под раздачу попало много законопослушных болельщиков. Более 20 человек были доставлены в полицию. Один из пострадавших говорит, что его несколько часов заставляли стоять «на растяжке», а отпустили после того, как он был опрошен, а также подписал расписку о том, что претензий к сотрудникам полиции не имеет. С точки зрения Европейской конвенции, это не пытки, но однозначно бесчеловечное отношение.

По словам правозащитника, в интернете после матча появились видеозаписи конфликта и применение правоохранителями спецсредств. Часть записей впоследствии была удалена, но юристы успели сохранить видеофайлы, теперь их тщательно изучают.

«Есть видео, где удары наносятся болельщикам, которые не оказывают никакого сопротивления. Думаю, должны возбудить уголовное дело», — сказал Тимур Рахматуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Оренбурге в рамках 11 Тура Футбольной Национальной Лиги состоялся матч между местной командой «Оренбург» и самарскими «Крыльями Советов». В самом конце матча на гостевом секторе произошел инцидент между приезжими болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов. Последние отреагировали на брошенный фаер.

Правоохранители утверждают, что пытались задержать болельщиков, нарушавших общественный порядок. Трое молодых людей стали вести себя агрессивно, оказывали активное физическое сопротивление стражам порядка, ударили их.

Для прекращения беспорядков сотрудники ОМОНа Росгвардии были вынуждены применить физическую силу в отношении нарушителей. При задержании фанаты вели себя неадекватно и не желали подчиниться законным требованиям стражей порядка: оказывали активное физическое сопротивление. В соответствии с законодательством сотрудниками Росгвардии приняты все меры для восстановления общественного порядка. В отдел полиции были доставлены 17 человек.

В настоящее время расследуются уголовные дела в отношении трёх жителей города Самары, которые подозреваются в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.