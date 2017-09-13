Пекин, 13 сентября, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание 22-й Генеральной Ассамблее Всемирной туристической организации (ЮНВТО), в котором выразил надежду на дальнейшее развитие глобального туризма.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

В своем послании китайский лидер подчеркнул, что туризм ежегодно приносит более 10% дохода в национальную экономику страны. Кроме того, в послании главы государства отмечается, что в ближайшие пять лет китайские туристы совершат более 700 млн. заграничных поездок, пишет «Синьхуа».

"ЮНВТО играет позитивную роль в развитии глобального туризма и укреплении международного сотрудничества в этой области. Мы надеемся, что все страны воспользуются возможностью этой встречи, чтобы дать толчок для дальнейшего роста глобального туризма», — отметил председатель КНР в своем послании.

Си Цзиньпин назвал туризм важным каналом коммуникации между различными странами и культурами, а также стимулом экономического роста.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Российская Федерация избрана в состав Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Россия будет представлять Европу в высшем руководящем органе с 2017 по 2021 год