Иркутск, 14 сентября, 2017, 14:26 — ИА Регнум. VIII Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь», на который съехались писатели, литературоведы, критики, журналисты из России, Грузии, Армении, Белоруссии, Украины, Сербии, Македонии, Болгарии и других стран, открылся 12 сентября 2017 года в Иркутске. Иркутск принял эстафету у Ставрополя, в котором финал литфорума проходил в 2016 году.

Людмила Лис ИА REGNUM Знаменский монастырь в Иркутске

Людмила Лис ИА REGNUM Знаменский монастырь в Иркутске

Накануне открытия участников конкурса хлебом-солью встретили мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и артисты Иркутского театра народной драмы в костюмах сибирских казаков, которые исполнили народные песни, приветствуя дорогих гостей.

«Для нас это гордость и честь — принимать форум «Золотой Витязь», — сказал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Людмила Лис ИА REGNUM Академический драмтеатр им. Охлопкова в Иркутске

По традиции первый день форума начался с утреннего молебна в Знаменском соборе Иркутска. После молебна участники конкурса возложили венок и цветы к надгробию Валентина Распутина. Его могила находится на территории Знаменского монастыря. После церемонии президент СФИ «Золотой Витязь» народный артист Николай Петрович Бурляев выступил перед участниками и гостями форума с приветственной речью.

«Международный славянский литературный форум доказал свою состоятельность, необходимость сложнейшему современному культурному стоянию за истинное Слово. Созвездие талантливых литераторов, прозаиков, поэтов и публицистов Славянского мира соединились в Иркутске для того, чтобы почтить светлую память Валентина Распутина и Александра Вампилова — двух великих сыновей Иркутской земли — и продолжить их служение русской литературе. Мероприятия нашего литературного форума поселят в сердцах людей уверенность в том, что славянская литература жива. И я, в свою очередь, желаю всем участникам форума неизбывной радости сердца, преодолевающей все сложности нашего времени», — сказал Н.П. Бурляев.

В 2017 году исполнилось 80 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Валентина Распутина.

«Жители Прибайкалья испытывают особую любовь к творчеству Валентина Распутина. Ведь его книги о тех, кто жил и живет в многочисленных селах на берегах Ангары, о суровой природе нашего края, о великом духовном наследии сибиряков. Жизненной мудростью пронизана публицистика великого писателя. «Родина — прежде всего, духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее духовного народа», писал Распутин в одном из своих очерков. Философия Валентина Распутина созвучна миссии форума «За нравственные идеалы и возвышение души человека». Уверен, что высокие цели, которые ставят перед собой организаторы форума «Золотой Витязь», будут достигнуты, и мы откроем еще немало новых талантливых имен в нашей русской, славянской литературе», — сказал мэр Иркутска накануне.

Людмила Лис ИА REGNUM Экскурсия для участников Литфорума «Золотой Витязь»

Участники литфорума после того, как почтили память Валентина Распутина, отправились в сквер у Академического драматического театра им. Охлопкова, где возложили цветы к памятнику А. В. Вампилову. 19 августа 2017 года также исполнилось 80 лет со дня рождения русского драматурга и прозаика Александра Вампилова. Так что этот год для литературного Иркутска вдвойне юбилейный. Валентин Распутин и Александр Вампилов дружили при жизни. Они вместе учились, а потом вместе писали, и вместе вдохновляют своим примером беззаветной любви к Родине новое поколение российских писателей.

Людмила Лис ИА REGNUM В. Бронштейн у памятника Вампилову

Участники конкурса возродили традицию чтения стихов возле памятника Вампилову. Первым свои стихи прочел российский бизнесмен и меценат, член Союза писателей и Союза журналистов России Виктор Бронштейн, идея так понравилась, что моментально была подхвачена. И вот уже поэты, писатели и артисты, как в прежние годы, стали декламировать стихи собственного сочинения и русских поэтов.

Дальнейшая культурная программа предусматривала посещение выставки работ знаменитого скульптора и художника Даши Намдакова, которая в эти дни проходит в Галерее В. Бронштейна в Иркутске.

В этом году литературный конкурс проходит в семи номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература по истории славянских народов и литературоведению, литература для детей и юношества, киносценарии и дебют.

В состав жюри литфорума входят председатель жюри писатель, публицист, сопредседатель Союза писателей России Владимир Крупин, члены жюри: классик детской литературы Владимир Бахревский, доктор исторических наук Елена Гуськова, писатель Анна Евтихиева, зам главного редактора журнала «Наш современник» Александр Казинцев, главный редактор студии ТРИТЭ Алексей Налепин, литературовед, член Пушкинской комиссии Института мировой литературы им. Горького, директор МЛСФ «Золотой Витязь» Владимир Орлов, сопредседатель правления Союза писателей России, поэт, драматург Константин Скворцов, писатель, литературовед, заведующий кафедрой литинститута Борис Тарасов.