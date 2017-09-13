Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

09:44 13 сентября в Замоскворецком суде Москвы начинается очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Как ожидается, сегодня в суде продолжат допрашивать свидетелей. Напомним, что Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти». ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию с заседания.

09:50 [[[picture1]]] Отметим, что каждый раз до начала заседания журналисты просят Алексея Улюкаева прокомментировать заявления главы «Роснефти» Игоря Сечина. И каждый раз он обращается к классическим произведениям. Подробнее: Если данайцы несут колбайцев или $2 млн в корзине с колбасой А также: И снова классика: Улюкаев вспомнил Гоголя в суде

09:53 Журналистов попросили (отдельно подчеркнув, что никто ни на чём не настаивает) чуть корректнее отписывать события. Какой-то казус был по поводу новостей про колбасу, но ничего конкретного не пояснили.

09:55 В зале крайне тесно. Нервничают уже и журналисты.

10:02 Алексей Улюкаев в зале.

10:04 «Девушка, без интервью», — остановили журналистку полицейские. [[[picture7]]]

10:04 «Один вопрос, вы гуляли сегодня?» Улюкаев молча улыбнулся.

10:07 [[[picture3]]] В зал зашли адвокаты. Их трое.

10:08 Алексей Улюкаев о чём-то переговаривается с адвокатом Тимофеем Гридневым.

10:09 Обвинение тоже на месте, ждём судью.

10:13 Судья на месте. Заседание началось.

10:16 Сторона обвинения представляет доказательства.

10:18 Первый свидетель — Ирина Дютина — главный специалист, эксперт Федеральной антимонопольной службы.

10:19 Обвинение задаёт вопросы.

10:19 В 2016 году Дютина работала секретарём Улюкаева.

10:23 Свидетелю предоставили аудиозапись разговора «двух мужчин». — Вы узнали чьи-то голоса? Да, один голос Улюкаева. — Второй? Если судить по всей записи, то это был Сечин Игорь Иванович. Знать его я не могла, ибо с ним не общалась.

10:24 Точную дату разговора она не помнит. Где-то в ноябре 2015 года, указала Дютина. Сечин звонил через неё, чтобы пригласить Улюкаева на встречу. Она соединила их.

10:24 Обвинитель спрашивает по поводу использования почтовой программы Outlook.

10:26 Адвокат Гриднев спрашивает: «Когда прослушивали запись, вы свой голос слышали?» Да. Гриднев: «Инициатором телефонного разговора кто был?» «Мне звонил секретарь Сечина. Просила она (вроде бы) соединить с Улюкаевым. Что было дальше, не могу знать», — ответила свидетель.

10:30 У свидетеля спрашивают, как часто звонили Улюкаеву из приёмной Сечина, связывала ли она ранее Улюкаева с Сечиным? Судья поинтересовалась графиком работы. «День через два. Кто замещал, не помню», — ответила Дютина. Она также пояснила, что если Улюкаева на рабочем месте нет, то звонок фиксируется. Есть строка в расписании звонков — фамилия и указание переговорить.

10:32 Гособвинитель вновь отмечает, что свидетель раньше давала более подробные показания, ходатайствует, чтобы зачитали прошлые показания. Судья не возражает. И вновь сторона обвинения находит какое-то противоречие.

10:33 Адвокат Гриднев: Отправка сообщения Улюкаеву по поводу звонка означает, что Улюкаева не было на месте?

10:33 Свидетель: Нет, он мог быть просто занят.

10:33 Гриднев: Защита считает, что для объективного рассмотрения нужно предоставить Дютиной записи, что она слышала именно её.

10:37 Ходатайствует. Обвинение возражает.

10:39 Непорожный: Никто из участников разговора не отрицает факт разговора. Дютина подтвердила данный факт, подробно дала обстоятельства разговора, при том что участие самой Дютиной было минимальным. Кроме того, отсутствуют технические средства для защиты для этого. «Сторона защиты вносит некоторый хаос в судебное следствие, чтобы его затянуть по непонятным причинам».

10:39 Суд отклонил просьбу адвокатов.

10:40 Отпустили Дютину.

10:41 Свидетель Вадим Деревягин — менеджер службы безопасности компании «Роснефть».

10:46 Вопросы от обвинения: Просят прокомментировать обстоятельства командировки в Индию, штат Гоа (саммит БРИКС, о котором шла речь на предыдущем заседании). Свидетель пояснил, что занимается преимущественно протокольными вещами. Гостиницу уже не помнит. Обвинение вспомнило игру на бильярде. Подробнее тут: Суд над Улюкаевым: трансляция ИА REGNUM c очередного заседания

10:49 Это был достаточно большой зал, где была также и пресса. Это зал заседания, где проходил саммит. Это была большая гостиница. Сечин, Костин играли в бильярд. Подходили к ним разные лица. Улюкаев тоже подходил. По его словам, Сечин и Улюкаев были вместе «не больше пяти минут». «Они общались, но разговор я не слышал». Он на большом расстоянии находился от Сечина и Улюкаева: «Не менее 10 метров». Принимал ли участие в разговоре Костин, свидетель не помнит, потому что не акцентировал на этом своё внимание.

10:50 Вопрос: В ходе саммита ещё общение между Сечиным и Улюкаевым было? Ответ свидетеля: «Возможно, в кулуарах и было, но я не знаю». Вернулись в Москву на следующий день, как закончился саммит, указал свидетель.

10:52 Свидетеля отпустили.

10:53 У обвинения свидетелей больше нет. Просят отложить заседание. [[[picture8]]]

10:54 Новое судебное заседание назначено на 10:00 мск 18 сентября. [[[picture6]]]