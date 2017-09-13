Санкт-Петербург, 13 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») обратился с открытым письмом к папе Римскому Франциску с просьбой дать моральную оценку жизненному пути Матильды Кшесинской. По мнению парламентария, это может положить конец конфликту между радикально настроенными верующими и частью интеллигенции, которая выступает в поддержку фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Дарья Драй ИА REGNUM Плакат против «Матильды» на крестном ходе 12 сентября 2017 г

Объясняя смысл своего обращения к понтифику относительно Кшесинской, Владимир Петров в Facebook заявляет, что «до 1925 года, как известно, эта женщина принадлежала к Католической церкви».

«Главные события в ее жизни произошли в ее «католический период». А кто как не глава Католической церкви, Папа Римский может дать оценку ее жизни и, главное, роли в жизни царя», — поясняет депутат от Ленинградской области.

Единоросса волнует оценка личности Матильды Кшесинской: «Кто она такая? «Жертва» или «хищник»? Какую жизнь она прожила, какие ценности исповедала?»

Как предполагает Петров, оценка личности Кшесинской со стороны главы Католической церкви послужит интересам примирения сторон конфликта вокруг фильма «Матильда».

"Вы можете публично высказаться по существу и примирить стороны. Вы же лицо нейтральное и к тому имеете моральное право дать оценку ситуации — Матильда Кшесинская блистала и влюблялась, в том числе и в Николая Второго, будучи до 1925 года католичкой», — пишет Петров в письме Франциску.

«Может быть именно Святой престол сумеет стать примиряющей силой в конфликте», — замечает депутат, объясняя мотивы своего письма папе Римскому

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Санкт-Петербурге прошел крестный ход по случаю праздника принесения мощей Александра Невского. В ходе этой акции отдельные участники несли лозунги против фильма «Матильда».

Напомним, конфликт вокруг фильма об отношениях между известной в царской России балериной Матильдой Кшесинской и будущим императором Николаем II не утихает несколько месяцев. Инициатор конфликта выступила Наталья Поклонская, которая обвинила режиссёра в оскорблении чувств верующих.