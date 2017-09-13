Берлин, 13 сентября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. «Левая» партия может стать третьей силой в бундестаге после Союза ХДС/ХСС (правящей коалиции Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза) и СДПГ (Социал-демократической партии Германии), пишет 13 сентября Der Focus.

Diariolasamericas.com Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)

Это стало известно после опубликования результатов еженедельного опроса избирателей «Stern-RTL-Wahltrend».

Согласно данным опроса, Союз ХДС/ХСС во главе с нынешним канцлером Ангелой Меркель заручился поддержкой 37% избирателей. Отмечается, что это — самый низкий его показатель за последние четыре месяца.

У СДПГ во главе с Мартином Шульцем все без изменений: партия осталась на отметке в «23%».

«Левая» партия, заручившись поддержкой 10% избирателей, поборется за третье место в немецком парламенте с правой партией «Альтернатива для Германии», которая стоит на отметке «9%», потеряв в рейтинге 2% с августа 2017 года.

Партия Зеленых и Свободная партия Германии (СДП) остались на отметке «8%».

Доля неопределившихся избирателей составляет 26%.

Напомним, выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года. Что касается кандидатуры канцлера Германии, 48% избирателей отдали бы свои голоса за Ангелу Меркель, 22% — за Мартина Шульца.