Иваново, 13 сентября, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Проект строительства в Наволокском городском поселении Кинешемского района Ивановской области речного грузового порта и транспортно-логистического центра одобрен на заседании межведомственного совета по улучшению инвестиционного климата 12 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области В Ивановской области намерены построить грузовой порт и транспортно-логистический центр

В тот же день, в рамках визита в район, губернатор Павел Коньков лично осмотрел действующую инфраструктуру и оценил планы инвестора по дальнейшему развитию площадки.

Реализация инвестиционного проекта запланирована на базе существующего предприятия «Зерновой терминал Волга». Исполняющий обязанности генерального директора компании Сергей Смирнов рассказал Павлу Конькову, что сегодня терминал предоставляет услуги по приемке, в том числе из других стран, и дальнейшей отправке сырья для крупнейших российских пивоваренных компаний, обеспечению сырьем и составляющими предприятий комбикормовой промышленности и сельхозпроизводителей в различных регионах страны.

Предприятие также планирует возвести транспортный хаб, который объединит возможности железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. Реализация проекта позволит отправлять продукцию на экспорт через порты в страны Европы.

Пока терминал принимает, преимущественно зерновые грузы. В рамках реализации инвестпроекта предполагается строительство площадки для приема контейнерных и тарных грузов.

Объем инвестиций на первом этапе оценивается 150 млн рублей. На полную мощность проект обещают вывести к 2025 году. Регион получит 50 новых рабочих мест.

«Мы никогда не рассматривали Ивановскую область как крупный портовый логистический центр. Между тем, в регионе уже достаточно давно — с 2002 года — успешно работает зерновой терминал Волга. Предприятие в период летней навигации этого года примет восемь «пятитысячников» — судов класса «река-море». Сегодня руководство компании представило конкретный план развития. На мой взгляд, этот проект имеет хорошие перспективы. Кроме того, создание грузового порта, имеющего выход к железнодорожным путям, было бы интересно и Костромской области», — сказал Павел Коньков.

Инвестор обратился к губернатору с просьбой оказать рассмотреть возможность строительства подъездной дороги к терминалу. Разработку проекта готовы взять на себя два инвестора — предприятие «Зерновой терминал Волга» и компания «Техоснастка». Павел Коньков сообщил, что регион подготовит и направит соответствующую заявку на софинансирование строительства инфраструктуры в Фонд развития моногородов.

На заседании межведомственного совета по улучшению инвестиционного климата подняли вопрос о строительстве участка дороги Заволжск — Островское до федеральной трассы Кострома — Киров. Как было отмечено, положительное решение этого инфраструктурного вопроса имеет ключевое значение для функционирования создаваемого транспортного хаба, а также для планируемого индустриального парка «Наволоки» — этот участок откроет дорогу в восточную часть страны — на Урал и в Сибирь.

Директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов поддержал предложение по строительству объекта. Он заверил, что регион готов к совместной работе по продвижению проекта, в том числе на федеральном уровне.

Директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин также рассказал об инвестиционных проектах, планируемых к реализации в условиях особой экономической зоны. Напомним, регион уже направил заявку в Минэкономразвития России на создание в моногороде Наволоки территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). По словам Александа Лодышкина, она будет рассмотрена в ходе осенней сессии. В настоящее время соглашения о намерениях по открытию новых предприятий подписаны с 14 потенциальными резидентами ТОСЭР.

Добавим, куратор Ивановской области в Фонде развития моногородов Елена Лях положительно отметила все 10 монотерриторий региона в части их работы с фондом.