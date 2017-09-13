Москва, 13 сентября, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан возле здания Госдумы на Охотном Ряду, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Удальцов стоял возле здания нижней палаты парламента с плакатом, на котором было написано «Требуем широкой амнистии».

Также была задержана участница пикета, требовавшая скорейшего принятия закона об ответственном обращении с животными.