Москва, 13 сентября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Намеченный в Москве ремонт памятников Петру Чайковскому, Данте Алигьери и памятник Михаилу Кутузову завершится в 2018 году, сообщает 13 сентября официальный сайт мэра столицы.

Errabee Памятник Михаилу Кутузову в Москве

Работы будут включать в себя очистку от загрязнений, ремонт скульптур и покрытие защитными составами. Подрядчики для проведения работ пока не определены, для этой цели объявлен открытый конкурс, ведется сбор заявок.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов пояснил, что памятники длительное время подвергались воздействию городской среды и утратили начальный внешний вид, поэтому в ГКУ «Мосреставрация» начали подготовку к проведению работ.

«Мы включили эти скульптуры в план по ремонту произведений монументально-декоративного искусства на 2015−2018 годы, поскольку под воздействием городской среды, а в случае с Чайковским еще и времени, они потеряли свой изначальный лоск», — пояснил Емельянов.

Отметим, что бюст Чайковского установили в парке «Эрмитаж» 1958 году. Сейчас он существенно поврежден, поэтому памятник демонтируют и вновь установят на железобетонный фундамент, а затем проведут реставрационные работы.

Скульптуру Алигьери, также установленную в парке «Эрмитаж» во время визита президента Италии в Москву, укрепят и устранят образовавшиеся сколы и трещины. Надпись на памятнике покроют позолотой.

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На монументе Кутузову, расположенном в районе Выхино-Жулебино, укрепят основание, устранят сколы и трещины, образовавшиеся с момента установки памятника в 1997 году. Поверхность монумента обработают защитным покрытием на основе воска.

Напомним, в начале сентября в Москве после полной реставрации был открыт памятник Александру Пушкину. Специалисты больше года вели на нем реставрационные работы, укрепили основание и восстановили исторический облик.

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Также, в рамках реализации программы «Моя улица», летом 2017 года на площади Тверская Застава был установлен отреставрированный памятник писателю Максиму Горькому.