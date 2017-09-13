Москва, 13 сентября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. 9 сентября ознаменовалось не только 870-летием Москвы, но и обещанным открытием у Кремлёвских стен парка «Зарядье». Торжественный старт его работе дали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Что «выросло» на месте снесённой «России» и почему это вызывает неоднозначную реакцию москвичей, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Вид на Москву-реку со стороны парка

Регулярные рапорты городской администрации о конкретных активных работах по возведению парка стали поступать всего за несколько месяцев до его открытия. В ноябре 2016 года было официально объявлено, что старт свободных посещений запланирован на сентябрь 2017 года — ко Дню города; весной 2017 года, что парк откроется, но работы на объекте продлятся ещё год. В августе заявляли, что строительство парка вышло на финишную прямую и там почти обустроили пруды, а в сентябре, что скоропостроенное «Зарядье» готово принимать по 12 млн москвичей в день. Собственно, чуда не случилось, быстро представленный к юбилею столицы и, очевидно, специально ещё до выборов мэра и президента парк выглядит ровно так, как и представлялось в связи с таким молниеносным строительством — пустоватым, недоделанным и пока не совсем парком.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Постройку доходных объектов завершили очень быстро

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И: В парке «Зарядье» завершаются работы по созданию искусственных водоёмов

На красивом презентационном дизайн-проекте с обещающей подписью «Парк «Зарядье» откроется в Москве ко Дню города 2017 года» около стен Кремля был изображён в меру озелененный (а не в меру в столице больше и не делают, прореживая под новые стандарты с кафе и павильонами даже старые проверенные парки) участок, названный «многофункциональным пространством со сложной инженерной начинкой».

«Пространство» по задумке должно было состоять из нескольких климатических зон — «леса» (причём трёх видов! — берёзового, хвойного и пойменного), «суходольного луга», «степи», ледяной пещеры «заповедного посольства», а также, что главное — аттракциона, медиацентра, ресторана, концертного зала, озеленённого под «стеклянной корой», и парящего моста. Главное, потому что за возведение доходных строений взялись сразу же и их же, пусть и с частичным недостроем, оперативно открыли, а вот с зелёными насаждениям всё сложнее. Хотя «Зарядье» официально и представлен как крупнейший парк, построенный в сердце столицы за последние десятилетия, пока в нём есть только травяной остов будущего луга, несколько «степных» кустов и некоторое количество молодых невысоких деревьев на стадии немногим выше саженца. Отметим, что площадь объекта составляет 10,2 га.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Работы по благоустройству завершат в 2018 году

Собственно, каким новый парк предстал перед москвичами и почему подготовка и реализация этого проекта вызывали и вызывают так много споров? Во-первых, высказывалось множество претензий к то всплывавшему в проекте, то вновь исчезавшему из него «парящему мосту» — большой V-образной конструкции, возвышающейся над Москвой-рекой. В итоге мост упрочил своё место, хотя противники задумки и заявляли, что массивная конструкция нагло закроет вид на реку с Каменного моста, а также будет пугать плывущих на речных трамваях отдыхающих. Но разве Москва последних лет отказывалась от чего-то, что можно построить и благоустроить?.. По понятным причинам, бюджет и подрядчики находятся всегда.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Медиацентр на территории парка

Во-вторых, создание «климатических» зон требовало отказаться от естественного почвенного слоя и заменить его искусственным — ещё одна беда Москвы, из-за которой некоторые экологи пророчат в будущем гибель «зелёных легких» столицы и превращение её в пыльную степь.

Сейчас же парк открыли, но пока не успели достроить его центральный участок — здание филармонии, также продолжают спешно выкладывают дорожки бетонной плиткой. Кроме того, всё ещё нет обустроенных клумб, а то там, то здесь торчат деревянные «леса» и преграждающие знаки. То есть парк уже вроде бы есть, но на деле как бы и нет: он больше воспринимается именно как «многофункциональное пространство», а не место для отдыха и, тем более, единения с природой.

Из плюсов можно отметить доступность «Зарядья» — на территорию парка можно попасть доступным способом: метро, автобусы, личный транспорт. Ближайшая к нему станция — «Китай-город». Кроме того, поблизости находятся остановки автобусов № 158, М5 (метро «Китай-город», «Красная площадь»), № 255 (остановка «Китайгородский проезд»). Что касается парковки для машин, то есть подземный паркинг на 430 мест, но надо убедиться, что останавливаться тут будут именно посетители, а не сотрудники близлежащих офисов.

Отметим, что «Зарядье» обошлось Москве в 14 млрд рублей: 9,5 млрд потратили на возведение строений и подземную парковку на 430 машиномест, ещё 3,69 млрд на благоустройство, сообщил заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Напомним, что парк строят под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова по проекту американского архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfo. Подрядчиком выступил «Мосинжпроект», находящийся в подчинении у московского департамента строительства.