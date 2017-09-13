Пекин, 13 сентября, 2017, 08:17 — ИА Регнум. В ситуации с мусульманами рохинджа в Мьянме Китай стоит на стороне правительства, пишет 12 сентября Die Zeit.

Foreign and Commonwealth Office Народ рохинджа

Если Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн называет события в Мьянме «примером этнической чистки», Китай уверен, что «правительство Мьянмы сохраняет мир и стабильность».

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что «Пекин поддерживает усилия Мьянмы сохранять мир и стабильность в штате Ракхайн», где проживают представители мусульманского меньшинства рохинджа.

Она также добавила, что «надеется на скорейшее восстановление порядка в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний виток напряженности произошел после того как 25 августа боевики «Араканская армия спасения рохинджа» — организации, признанной в Мьянме террористической, — осуществили ряд нападений на правительственные блокпосты, в результате чего погибли десятки человек.

В ответ на это войска Мьянмы начали операцию, ставшей причиной бегства в соседний Бангладеш, по данным ООН, около 300 тыс. человек.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина уверяет, что власти обеспечивают мусульманских беженцев всем необходимым, но призывает международное сообщество оказать давление на правительство Мьянмы.