Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Легендарные часы госдолга на одном из зданий Манхэттена (Нью-Йорк) демонтировали после того, как цифра перешла отметку $20 трлн, сообщило 12 сентября агентство Sputnik.

Скриншот страницы i.ytimg.com Счетчик госдолга США

По данным агентства, историческая отметка с задолженностью американцев была достигнута в пятницу, 6 сентября. Спустя несколько дней к часам на углу Вест 44-й Стрит и 6-й Авеню подъехали работники и сняли дисплей, предположительно для усовершенствования.

Напомним, впервые счетчик госдолга был установлен в 1989 году по инициативе бизнесмена Сеймура Дюрста, который хотел привлечь внимание общественности к проблеме нарастающей задолженности.

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В 2014 году счетчик сняли, а в соседнем квартале повесили новый. Когда планка госдолга США перевалила за $10 трлн, счетчик модернизировали, заменив знак $ на цифру, и в таком виде он просуществовал по настоящее время.

Неизвестно, планируют ли местные власти вернуть дисплей на место. 7 сентября президент США Дональд Трамп предложил окончательно отменить потолок суммы долга, потому что он «на самом деле не обязателен».