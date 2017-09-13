Москва, 13 сентября, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Министра культуры РФ Владимира Мединского возмутило решение объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» отказаться от показа кинофильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Об этом министр заявил журналистам.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Матильда

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — заявил Мединский.

Он добавил, что в ближайшее время подготовит заявление в связи с ситуацией вокруг «Матильды».

Крупнейшая в России объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от проката фильма в связи с угрозами в свой адрес. Фильм должен выйти в российский прокат 26 октября.

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Отметим, что их опасения не беспочвенны. Так, рано утром 4 сентября некто Денис Мурашев, выступающий против показа кинофильма «Матильда», на автомобиле УАЗ с газовыми баллонами и неизвестной жидкостью на борту протаранил крупнейший кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджёг машину. По счастливой случайности никто не пострадал. Позже было установлено, что подозреваемый находится на учёте в медицинском психиатрическом учреждении.

Кроме того, перед офисом адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Алексея Учителя, неизвестные сожгли два припаркованных автомобиля и разбросали листовки с надписями «Гореть за «Матильду».

Добрынин утверждает, что к поджогам и угрозам причастны организации «Христианское государство — Святая Русь» и «Сорок сороков», которые занимаются насаждением и эскалацией экстремизма. Также адвокат просит ФСБ проверить причастность депутата Госдумы Натальи Поклонской к деятельности этих организаций.

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Напомним, конфликт вокруг фильма об отношениях между известной в царской России балериной Матильдой Кшесинской и будущим императором Николаем II не утихает несколько месяцев. Инициатором конфликта выступила Наталья Поклонская, которая обвинила режиссёра в оскорблении чувств верующих.

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