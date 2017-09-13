Киев, 13 сентября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. В двух районах Одесской области на границе с Приднестровьем Киев усилит охрану, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает 12 сентября пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, новые подразделения Нацгвардии будут созданы в Измаильском и Болградском районах Одесской области. Яровой отметил, что новые подразделения создаются для усиления защиты на границе с Приднестровьем, особенно во время курортных сезонов.

Читайте также: Украина ввела продовольственную блокаду Приднестровья

Отмечается, что войска Нацгвардии в приграничном регионе будут обеспечивать порядок при проведении массовых мероприятий и участвовать в охране особо важных объектов. Также подразделения Нацгвардии в Одесской области будут готовиться к стратегическим учениям вместе с ВСУ.

Читайте также: Приднестровье: там живет русский мир

Напомним, с 20 мая Киев ввел блокаду Приднестровья. В соответствии с этим была запрещен провоз продовольственных грузов, направляющихся через Украину в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Помимо этого, Киев и Кишинев планируют до конца 2017 года объявить полную блокаду ПМР на всей границе республики.