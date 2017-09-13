Краснодар, 13 сентября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. На сегодня в Краснодаре не расселены 79 домов, признанных аварийными. Больше половины их них находятся в Центральном — 46 домов, ещё 23 — в Западном округе, в Прикубанском и Карасунском округах — по пять домов. Такие данные были озвучены на совещании в мэрии кубанской столицы, передаёт ИА REGNUM 13 сентября.

Krd.ru Ветхий дом Краснодар

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Как уточнил начальник управления по жилищным вопросам Александр Рудь, в период с 2006 года аварийными и подлежащими сносу были признаны 390 домов. 311 из них были расселены за счёт средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Федеральная программа по ликвидации аварийного жилого фонда уже завершена, но в Краснодаре сейчас в разной стадии расселения находятся 22 дома из этого списка.

Krd.ru Аварийное жилье

Один из таких домов — аварийное здание на улице Новороссийской, 176. Дом был построен в 1949 году и состоит из 15 квартир. Из них три квартиры являются частными, 12 находятся в собственности муниципалитета и относятся к маневренному фонду. Им уже предоставлено альтернативное жильё, а собственникам трёх квартир — новые квадратные метры.

«В нашем доме более 25 лет не делался даже косметический ремонт. Свободные муниципальные комнаты на первом этаже мы использовали под общую кухню, общий санузел находился на улице. Недавно в одной из квартир обрушилась часть потолка. Жить в таких условиях стало просто опасно», — рассказала Людмилой Чижик, семья которой единственная ещё до сих пор проживает в аварийном доме.

В октябре они уже переедут в квартиру в новом доме, а дом будет снесён.

Ещё две из десяти семей ожидают своей очереди на переселение из аварийного дома № 102 по ул. им. Калинина, построенного в 1934 году. Остальные уже получили новое жильё.

Как отметили в мэрии, для переселения из аварийных домов используются резервные свободные квартиры вторичного жилого фонда, принадлежащие муниципалитету. Однако он невелик. За последнее время было выделено только 10 жилых муниципальных помещений. А при условии приобретения новых квартир для жителей оставшихся аварийных домов по действующим сейчас средним ценам за квадратный метр потребуется почти 1 млрд рублей.

При этом существующий на сегодняшний день перечень аварийных домов назвать исчерпывающим нельзя. Обновленные данные по аварийному жилищному фонду и расчеты по его расселению планируется рассмотреть на очередном заседании городской думы. Они могут лечь в основу целевых программ.

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Добавим, что буквально на прошедшей неделе ключи от новых квартир в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья получили 207 жителей города Нефтегорска. Всего было приобретено 91 жилое помещение. На эти цели направлено 178,4 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ составили 106,2 млн рублей, краевого бюджета — 71,9 млн рублей, местного бюджета — 0,36 млн рублей.

Krd.ru Аварийный дом

В целом по России с 2014 года по 1 августа 2017 года из аварийного жилья были переселены 552,13 тыс. человек, что составляет 77,6% от общего количества граждан, которых необходимо переселить в соответствии с указом президента. Полностью эта работа завершена в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Калининградской, Московской, Магаданской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областях, Москве и Санкт-Петербурге, а также Ханты-Мансийском автономном и Ненецком автономном округах.