Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Волна ложных сообщений о минировании различных объектов, прокатившаяся накануне по России, дошла и до Камчатки. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, в Петропавловске-Камчатском из-за таких звонков эвакуировали несколько школ, магазинов, административных зданий, в том числе всех сотрудников администрации города и правительство Камчатки.

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В МВД региона наотрез отказались комментировать происходящие в городе события. Несмотря на то, что весь Петропавловск-Камчатский взволнован, так как у многих дети в школах, а образовательные учреждения эвакуируют, полиция предпочитает хранить молчание.

Источники в экстренных службах регионах рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что с утра в Петропавловске-Камчатском «заминировали» несколько школ, потом пару магазинов, в том числе большой гастроном, а также административное здание в порту города, а потом и мэрию краевого центра и здание правительства.

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Как рассказали сотрудники администрации, в помещениях сработала тревога, и система сообщила о необходимости эвакуироваться. Что произошло, пока никто не объясняет.

Собеседники агентства предполагают, что ложные сообщения сегодня, 13 сентября, еще могут поступать. При этом отмечается, что пока ни одно из них не подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне подобное происходило в ряде регионов России. Людей эвакуировали из различных объектов от Сахалина до Калининграда, а теперь и на Камчатке.

Так, во Владивостоке среди заминированных объектов оказался ТЦ «Черёмушки», в котором расположен кинозал, демонстрировавший скандальный фильм «Матильда».

Всего за последние два дня из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы объекты в 12 городах России, ни в одном случае минирование не подтвердилось.