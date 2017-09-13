Москва, 13 сентября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. 54% граждан России безразлично относятся к Северной Корее, но чаще всего слова «Северная Корея» вызывают у жителей России негативные ассоциации: «агрессоры», «вероятность войны», «испытание ядерного оружия». Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

67% опрошенных считают, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия представляет опасность для других стран. 39% уверены, что существует угроза безопасности России.

60% жителей России полагают: в ближайшее время возможна война между Северной Кореей и другими странами (20% считают ее вероятность высокой, 40% — низкой).

Основными противниками Северной Кореи в возможной войне граждане РФ называют США (73%), Южную Корею (22%) и Японию (20%).

Её союзниками, считают они, могут стать Россия (34%) и Китай (22%). При этом 14% опрошенных полагают, что в случае начала войны России следует поддержать Северную Корею, 2% — что её противников, большинство же (67%) за нейтралитет.

За введение дополнительных санкций против Северной Кореи выступают 40% опрошенных. Это правильный шаг потому, что «ядерное оружие Северной Кореи — это угроза миру, угроза войны».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 3 сентября 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для новых санкций против Северной Кореи стали шестые по счету ядерные испытания на Корейском полуострове, о которых стало известно 3 сентября. Военные КНДР успешно испытали водородную бомбу.

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