Вашингтон, 13 сентября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вел против экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон «личную вендетту», которая началась еще с экспансии НАТО в Восточной Европе во время президентства ее мужа Билла Клинтона. Об этом сама бывший госсекретарь США заявила в интервью USA Today, посвященном выходу ее новой книги «Что произошло» (What Happened).

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«У меня нет никаких сомнений в том, что Путин (президент РФ Владимир Путин) хотел, чтобы я проиграла, а Трамп (президент США Дональд Трамп) победил, — говорит Клинтон. — (…) И нет никаких сомнений в том, что Трамп и его помощники приложили усилия для того, чтобы скрыть свои связи с русскими».

Также она считает, что Трамп был вовлечен в финансовые отношения, связанные с «российским капиталом».

При этом бывший госсекретарь США заверила, что не собирается выдвигать никаких требований. Однако информация, которой она стала располагать после выборов, заставляет беспокоиться, отметила Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре 2016 г. Инаугурация нового главы Белого дома состоялась 20 января 2017 г. в Вашингтоне.

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