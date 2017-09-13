Москва, 13 сентября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. В Москве 13 сентября воздух прогреется до +22 °С, ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бабье лето

Погода будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха поднимется до +23…25 °С, по области — от +21 °С до +26 °С.

Ветер ожидается южной четверти со скоростью 5−10 метров в секунду, местами с порывами до 12−17 метров в секунду.

В ночь с 13 на 14 сентября также возможны осадки. В Москве температура воздуха составит +13…15 °С, в области — от +11 °С до +16 °С. Ветер юго-западный и западный со скорость 7−12 метров в секунду, местами с порывами до 15−20 метров в секунду.

14 сентября характер погоды не изменится — облачно с прояснениями и небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до +19…21°С, по области — до 16+…21°С тепла. Ветер ожидается юго-западный, западный до 7−12 метров в секунду, местами его порывы усилятся до 15−20 метров в секунду.

10 сентября стало отправной точкой второй волны бабьего лета. Температура поднимается выше климатической нормы на 5−6 градусов. Первая волна бабьего лета прошла в Москве в начале сентября с температурой до +24 градусов.