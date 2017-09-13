В Германии оскорбили Путина и решили снять санкции с России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Ничего общего со свободой прессы: журнал Focus оскорбил Путина;
- Акт поощрения: глава МИД ФРГ считает, что санкции с России надо снимать сейчас;
- «Михо-майдан»: Саакашвили идёт в президенты и пугает Порошенко тюрьмой;
- Судьба предрешена: Ассоциация российских банков отпустила «большую восьмерку» на свободу;
- Эффект «зелёной папки»: Путин считает, что во Владимирской области местная власть ведёт себя непоследовательно;
- Под пристальным вниманием: Кириенко поручил проверить выборы на родине Деда Мороза.