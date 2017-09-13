Берлин, 13 сентября, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Самолет с афганскими беженцами, которым было отказано в предоставлении убежища на территории Германии, улетел 12 сентября с аэропорта Дюссельдорф в Кабул, сообщает Die Tagesschau.

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Впервые после теракта в Кабуле 31 мая 2017 года, власти Германии возобновили депортацию афганских беженцев. Как сообщают в Совете по делам беженцев Северного Рейна-Вестфалии, всего на борту насчитывалось около 12 афганцев.

Посадка на рейс сопровождалась массовыми протестами со стороны правозащитников. По данным полиции, в зале аэропорта в протестных акциях участвовали 180 человек. Подписи на плакатах гласили: «Остановите депортацию», «Скажем «нет» депортации в смерть».

Напомним, беженцы из Афганистана не были депортированы в летние месяцы 2017 года, так как, согласно отчету Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (Bamf), ситуация в стране была небезопасной.

Представители правозащитных организаций утверждают, что нынешняя ситуация в Афганистане также небезопасна, и, как считают представители организации Pro Asyl, «депортировать беженцев в Афганистан — все равно что отправлять их на смерть».