Шайенн, США, 13 сентября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Представители коренных племен штата Вайоминг требуют переименовать горы и долины Йеллоустонского парка, которые, по их мнению, названы в честь «убийц индейцев», передает Associated Press.

Парк Йеллоустоун

В частности, представители племен черноногих и сиу требуют изменить названия долины Хайден и горы Доан, и вернуть им исторические названия.

Сообщается, что вопрос будет поднят на Конференции племен 16 сентября, почле чего сиу и черноногие могут принять решение о начале протестных акций в Йеллоустонском парке.

Напомним, на прошлой неделе индейцы США также выступали за «историческую справедливость» — племя пуэбло требовало не проводить торжества в честь конкистадора Диего де Варгаса в Санта-Фе.

Однако полиция разогнала демонстрацию индейцев в Санта-Фе, были арестованы 12 активистов. Все торжества в честь конкистадора де Варгаса, подавившего восстание пуэбло в 1692 году, прошли по расписанию.