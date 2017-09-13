Москва, 13 сентября, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Национальный геополитический интерес России кроется в евразийстве, заявил 12 сентября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1»

Фонтан Дружбы народов в Москве

"Я считаю, что национальный интерес геополитический России — это евразийский интерес… Я в этом смысле последователь Данилевского, Гумилева, советского проекта, потому что советский проект, на мой взгляд был евразийский», — заявил Шахназаров отвечая на вопрос телеведущего о его видении национальных интересов страны.

По мнению эксперта, главным недостатком советского проекта была его неспособность «совместить религии, конфессии, существовавшие в нем, и ему пришлось их отменить». Однако, несмотря на это, Шахназаров уверен, что советский проект по духу был евразийским.

Под евразийством же режиссер понимает некую органическую направленность и предрасположенность России к освоению азиатского материкового пространства, ранее организованного угро-финнами и тюрками.

При этом, идея «русского мира» Шахназарову кажется узкой для русского народа, который существенно шире воспринимает и ощущает мир, нежели сквозь узкую призму национальности.

«Я уже говорил, что идея «русского мира» несколько узка для Российской федерации, как раз, Евразийская идея гораздо более органичная для нее», — закончил мысль кинорежиссер.

Напомим, что евразийство — это филосовско-политическое направление мысли в России, основанное на взаимопроникновении кочевых народов, населявших территорию Евразии и русскоязычного населения.