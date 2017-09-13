Казань, 13 сентября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. В Татарии 28 сентября пройдёт аукцион, в рамках которого выберут победителя на изготовление и монтаж элементов системы туристической навигации в Елабуге и Казани. На эти цели из бюджета республики планируют потратить более 19,2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчик торгов — ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ». Выполнить работы победитель должен до 15 ноября 2017 года.

Лот включает в себя 233 информационные и навигационные конструкции для Казани и 83 конструкции для Елабуги. А также 23 дорожных знака для последней. Расходы на столицу республики определены в размере 7,2 млн рублей. Здесь также будут установлены четыре карты города, 18 указателей памятников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Кабинета министров РТ, посвящённом социально-экономическому развитию республики на 2018—2020 годы, было проанонсировано, что бюджет республики на 2018 год будет дефицитным на 6,1 млрд рублей. Премьер-министр РТ Алексей Песошин объяснил это необходимостью и ростом расходов, в том числе направляемых на рост зарплат в соответствии с майскими указами президента РФ. Глава региона Рустам Минниханов на том заседании обратился к главам муниципалитетов с просьбой соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать необоснованных трат.

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Напомним также, с целью оптимизации отрасли соцзащиты и повышения эффективности расходов бюджета региона в Елабуге решено ликвидировать социальный приют для детей и подростков «Новый дом». Отметим, согласно бюджетной смете на 2016 год финансирование расходов учреждения, включая зарплаты, составляло 17,27 млн рублей. Дешевле, чем таблички для туристов.

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