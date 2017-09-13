Москва, 13 сентября, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Принцип «Доверяй, но проверяй» используется для оценки ситуации, которая сложилась вокруг дипломатического обострения между Вашингтоном и Москвой, по итогам консультаций с первым замгоссекретаря США Томасом Шэнноном заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Москва продолжать сокращать число американских дипломатов, Рябков ответил:

«Нет, это не означает дальнейшего сокращения сотрудников американских дипучреждений в Российской Федерации. Мы начнем с того, что мы до сих пор не сертифицировали, скажем так, окончания американской стороной мероприятий, связанных с нашим предписанием о выравнивании численности персонала в российских загранучреждениях США и американского персонала в России, приведения того и другого к паритету».

Рябков пояснил, что речь идет о важном «техническом моменте», и Москва планирует в ближайшие дни убедиться в том, «что это проведено». Американская сторона утверждает, что выполнено все, что было предписано.

«Мы руководствуемся небезызвестной формулой [40-го президента США] Рональда Рейгана, который нашу русскую пословицу часто употреблял: «Доверяй, но проверяй», — сказал Рябков. — Это тот случай, когда мы должны в этом удостовериться сами».

Рябков пояснил, что сейчас происходит нормализация ситуации, идет процесс коррекции.

«Он не представляет собой какого-то действия, которое осложняет ситуацию еще больше. Это скорее нормализация ситуации с точки зрения исчезновения у американцев некоторых дополнительных бонусов или каких-то преференций, которыми они пользовались определенное время», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Рябков заявил, что Москва не видит возможности возвращения российской дипломатической собственности в США без судебного вмешательства.