Красное-на-Волге, Костромская область, 13 сентября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Ради экономии бюджетных средств чиновники намерены закрыть социальную гостиницу в Костромской области, а ее немолодых постояльцев расселить по другим домам престарелых. Об этом сообщает сайт Krasnoenews.

Пенсионерка

Речь идет об Ивановском доме временного проживания, расположенном в Красносельском районе Костромской области. Сейчас здесь живут 8 пенсионеров, их обслуживают 17 сотрудников. При этом долги учреждения превысили 2 миллиона рублей. Содержание объекта ежегодно обходится району в 5 миллионов рублей.

В случае закрытия дома пенсионеров распределят по другим домам престарелых. Сами постояльцы из социальной гостиницы уезжать не хотят:

«Я никуда не поеду! Ни в какие дома престарелых. У меня никого нет. Уеду в баню жить. Все. Пенсию получаю 8700, за баню 4000 и платить буду» — обещает житель социальной гостиницы Софья Кочетова.

Все постояльцы социальной гостиницы — пожилые люди. Чтобы убедить их согласиться на переезд, местные власти неоднократно проводили разъяснительные беседы в том числе и с местным священником.

Власти Красного-на-Волге настроены решительно: глава Красносельского района Алексей Стецура утверждает, что гостиницу надо закрыть, иначе «надзорные органы могут нас заставить в ограниченном временном промежутке принять очень жесткие меры».

Ивановский дом временного проживания трижды становился ответчиком в судах в связи с долгами по страховым взносам и пени. Последний суд, в апреле 2016 года, обязал учреждение выплатить долги за пенсионное и медицинское страхование. Задолженность составила 238 тысяч рублей. В 2016 году прокуратура Красносельского района обнаружила в социальной гостинице нарушения норм пожарной безопасности.

Власти района неоднократно обращались к руководству области с предложениями перевести социальный объект на баланс области и тем самым сохранить его функционирование. Область брать на себя дополнительную нагрузку отказалась.

Зданию требуется ремонт и покупка оборудования для прачечной. Решить проблему с содержанием здания руководство надеется за счет средств благотворителей и дополнительного набора постояльцев. Помогут ли фонды с содержанием учреждения, будет известно в ноябре.

Отметим, что социальный объект находится в Красносельском районе, чей центр — поселок Красное-на Волге является одним из центров ювелирной промышленности России и считается в Костромской области одним из наиболее зажиточных. В населенном пункте располагаются десятки фирм, производящих ювелирные изделия.