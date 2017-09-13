Тайбэй, 13 сентября, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Тайвань готовится принять удар тайфуна «Талим» — удар стихии 14 сентября обрушится на столицу островного государства, Тайбэй, передает Reuters.

NASA Тайфун над Тайванем

На данный момент скорость ветра тайфуна достигает 173 км/ч, однако вскоре тайфун может усилиться.

Пока не сообщается, будут ли 14 сентября закрыты общественные заведения, школы и больницы, а также финансовый рынок Тайваня.

Однако уже точно известно об отмене авиарейсов — две крупнейшие компании China Airlines и EVA Airways останавливают авиаперевозки в Тайване. Также уже выпущено предупреждение для морского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфуну «Талим» в Китае был присвоен «оранжевый», предпоследний уровень опасности. Синоптики предупреждают, что по мере приближения к китайскому побережью «Талим» может набрать силу и превратиться в «супертайфун».

Кроме того, тайфун принесет на Тайвань и китайское побережье значительное количество осадков, что может привести к наводнениям.