Берлин, 13 сентября, 2017, 06:07 — ИА Регнум. За полторы недели до выборов в бундестаг глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц вызвал действующего канцлера Германии Ангелу Меркель на повторную ТВ-дуэль, пишет 12 сентября Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фрау кайзерин

Согласно его мнению, избирателям было недостаточно одних телевизионных дебатов, поэтому социал-демократ написал письменное обращение Меркель, главе Христианско-демократической партии (ХДС), входящей в правящую коалицию вместе с Христианско-социальным союзом (ХСС).

Шульц отмечает, что после проведения первой телевизионной дуэли 3 сентября, к нему поступают множество писем и звонков от избирателей, которые по тем или иным причинам не получили ответы на свои вопросы.

Глава СДПГ, в свою очередь, выразил готовность к очередным дебатам, так как, согласно его мнению, «граждане Германии заслуживают знать ответы на вопросы, касающиеся будущего их страны».

До сих пор Меркель отказывалась проводить повторные дебаты. Реакция на «вызов» Шульца СМИ пока неизвестна.

Напомним, выборы в бундестаг пройдут 24 сентября. Согласно социологическим опросам, ведущим остается Союз ХДС/ХСС во главе с Меркель, СДПГ занимает второе место.