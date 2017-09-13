Казань, 13 сентября, 2017, 05:32 — ИА Регнум. В Татарии размер прожиточного минимума пенсионера, который ежегодно устанавливают для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, на 2018 год решили не менять. Кабинет министров Татарии внёс на рассмотрение Госсовета РТ соответствующий законопроект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Законопроект устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в республике Татарстан на 2018 год в размере 8 232 рубля для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, что соответствует величине прожиточного минимума пенсионера на 2017 год. При этом установленная величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год выше фактически сложившейся за II квартал 2017 года (7 029 рублей) на 17,1%», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Между тем, на второй квартал 2017 года минимальный потребительский бюджет для пенсионеров республики составляет 13,1 тыс. рублей при средней пенсии 12 448 рублей. Относительно конца 2016 года он вырос на 3,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показатель минимального потребительского бюджета в регионе используют для реальной оценки уровня жизни населения в регионе. В минимальный потребительский бюджет входит стоимость не только определённого набора продуктов питания, но и непродовольственных товаров, услуг, обязательные платежи и сборы. Данный показатель утверждается ежеквартально Кабинетом министров РТ.

Напомним, социальная доплата выплачивается всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

Прожиточный минимум — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни.

По данным отделения Пенсионного фонда по РТ, на начало 2017 года в регионе численность пенсионеров была 1,124 млн человек — 29,1% от общей численности жителей республики. Из них работающими были 250,8 тыс. пенсионеров, то есть 22,3%. Социальную пенсию в размере 7 893,7 рубля получали около 80 тыс. пенсионеров.

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