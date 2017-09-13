Сингапур, 13 сентября, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Пять человек пропали без вести после столкновения малого судна под флагом Доминиканской республики с танкером из Индонезии в территориальных водах Сингапура, передает Reuters.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1843

Сообщается, что пропали четверо граждан Китая и один гражданин Малайзии. Еще семерых моряков, граждан КНР, удалось спасти.

В настоящий момент ВМФ Сингапура ведут поисково-спасательную операцию, к которой подключены вертолеты ВВС страны.

В результате столкновения судно под флагом Доминиканы полностью затонуло, у танкера из Индонезии поврежден правый борт. Никто из команды танкера не пострадал.

Отдельно сообщается, что судоходство в Сингапурском проливе не было нарушено в результате кораблекрушения.

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