Бастия, Франция, 13 сентября, 2017, 05:33 — ИА Регнум. Никто не выжил в результате крушения двухмоторного малогабаритного самолета на Корсике (французском острове в Средиземном море): четыре человека, которые были на борту, погибли, сообщает 12 сентября Die Tagesschau.

U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration Самолёт

Согласно данным прокуратуры корсиканского города Бастии, все четверо погибших — французы: две женщины и двое мужчин. Как передает газета Corse-Martin, один из них — опытный пилот из Страсбурга.

Очевидец сообщил, что «самолет упал как камень с неба».

В настоящее время ведется расследование по делу крушения самолета, начавший свой маршрут с французских Канн.