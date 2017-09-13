Якутск, 13 сентября, 2017, 05:47 — ИА Регнум. В рамках III ВЭФ представители Якутии и Китая обсудили технические параметры проекта строительства моста через реку Лена, структуру его финансирования и дальнейшие шаги по реализации. Эти темы обсуждались с президентом PowerChina International Group Ltd. Сун Дуншеном, рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава республики Егор Борисов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Глава Якутии Егор Борисов

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Бизнес-диалог «Россия-Китай» он считает одним из самых ярких событий прошедшего III Восточного экономического форума. В его рамках был представлен инвестиционный проект по строительству моста через реку Лена, который китайские партнёры сочли символическим «мостом дружбы» между Россией и Китаем, отметив, что он станет своего рода продолжением нового «Великого шёлкового пути».

«Проект строительства мостового перехода через Лену имеет ключевое значение в социально-экономическом развитии региона, ведь сейчас только 8,7% территории имеют круглогодичную транспортную доступность, — пояснил Егор Борисов. — Мы же ставим задачу существенного рывка в улучшении транспортной инфраструктуры. Этот мост станет логистическим центром транспортного кластера вокруг столицы республики — города Якутска, в котором пересекаются три федеральные дороги, выводящие на восток, запад и юг, а также железная дорога, речной порт и международный аэропорт «Якутск». Таким образом, мост должен соединить три вида транспорта — автомобильный, речной и воздушный. В дальнейшем на этой базе можно будет построить трансмодальный транспортный коридор из стран АТР на Северный морской путь. Проект является основополагающим для развития такого транспортного коридора».

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Общая протяженность моста составит 21 181 м, из которых автомобильный мост 3 181 м, автодорожные подходы к мосту — 18 000 м. Начало объекта — примыкание к автомобильной дороге федерального значения М-56 «Лена» (Б. Невер — Якутск), окончание — примыкание к автомобильной дороге регионального значения «Умнас» (Якутск — Олекминск). Непосредственно мостовой переход через реку Лена расположен на левом коренном крутом берегу возле села Табага, на правом более пологом берегу у села Хаптагай.

Китайская компания Sinohydro Corporation Ltd., заключившая меморандум о намерениях по строительству моста, от своих планов не отказывается, заверил глава Якутии, пояснив, что закрепившая письменно обещание построить мост через Лену фирма является дочерней по отношению к PowerChina International Group Ltd. С представителями Китая на ВФЭ договорились, что уже в сентябре в Якутск прилетит китайская рабочая группа с целью обсуждения технических и финансовых вопросов возведения главного мостового перехода Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Егор Борисов, подводя итоги общения на тему строительства моста через Лену с инвесторами, констатировал, что движение вперёд в этом направлении есть, и скоро компания, намеренная строить мост, выйдет с конкретными предложениями к правительству РФ. Тем не менее, глава Якутии признался, что без сложностей не обошлось.

«Здесь идёт определённая конкуренция, я не скрываю, потому что на Дальнем Востоке сегодня строится очень много объектов в этом направлении, в том числе Китайская народная республика заинтересована иметь конкретный выход через приграничные районы на РФ, в Амурской области, ЕАО и Приморье планируется ряд таких проектов. Идёт речь о соединении с материком Сахалина. И в рамках этих проектов мы сегодня продвигаем свой», — пояснял Егор Борисов.