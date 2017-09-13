Пекин, 13 сентября, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Китайский государственный центр наблюдения за погодой установил «оранжевый» уровень погодной угрозы в связи с тайфуном «Талим», сообщает 12 сентября агентство «Синьхуа».

Nnvl.noaa.gov Тайфун «Талим»

На состояние 17 часов по местному времени 12 сентября, эпицентр тайфуна был расположен 1050 км к юго-востоку от города Чжоушань, в провинции Чжэцзян. Ветер достигает 38 метров в секунду.

По прогнозам, тайфун двинется на северо-запад и обрушится на Чжэцзян в ночь с 14 на 15 сентября, или же двинется на север, достигнув прибрежных вод Чжэцзяна к 15 сентября, а затем повернет на северо-восток. Ему присвоен «оранжевый» уровень опасности.

«Талим», как ожидается, принесет ливни по северо-востоку Китая, побережье Тайваня, а также части Южно-Китайского моря.

Тайфун «Талим» является уже 18-м за год, и, судя по всему, далеко не последним. В настоящее время в 1130 км к югу от города Вэньчан провинции Хайнань, в Тихом Океане уже зародился 19-й тайфун, которому пока не дали название.

Напомним, что в Китае действует четырехцветная система дифференциации тайфунов по уровню их опасности, где голубой — самый низкий уровень, а красный — самый высокий.