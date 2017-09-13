Банги, 13 сентября, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера уволил министра обороны страны Леви Якете, ранее внесенного в «черный список» ООН, передает Reuters.

Voice of America Участники гражданской войны в ЦАР

Якете был внесен в санкционный список Советом безопасности ООН за предполагаемые преступления, которые бывший министр совершил в ходе гражданской войны 2013 года.

Об увольнении Якете стало известно от пресс-службы президента ЦАР. Причины увольнения не называются, однако в качестве одной из них может рассматриваться эскалация напряженности между группировками «Селека» и «Антибалака», которой армия не смогла ничего противопоставить.

Напомним, весной этого года в ЦАР возобновились столкновения между мусульманскими и христианскими группировками, жертвами которых, в том числе, стали сотрудники «Красного креста» и миротворцы ООН.

Самыми кровавыми были столкновения в конце мая — по данным ООН, за две недели не менее 300 человек погибли, беженцами стали около 900 тыс. человек.