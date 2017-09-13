Каракас, 13 сентября, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Готовность к переговорам с представителями оппозиции выразил венесуэльский президент Николас Мадуро, сообщает France-Presse.

Hugoshi Николас Мадуро

«Мадуро заявил о готовности провести переговоры с оппозицией в Венесуэле», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас обвинил во лжи управление Организации Объединенных Наций по правам человека после заявления верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

Представитель международной организации ранее заявил, что властями этой страны могли быть совершены «преступления против человечности».

Венесуэльский министр назвал все обвинения необоснованными и выразил требование прекратить агрессию против Каракаса.

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Добавим, что ни Запад, ни оппозиция не признают конституционные реформы, которые продвигает Мадуро.