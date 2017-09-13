Якутск, 13 сентября, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Вице-президентом АЛРОСА назначен Александр Терентьев, прежде возглавлявший представительство компании в Якутске. Он будет курировать часть вопросов вице-президента Ивана Демьянова, который выходит на пенсию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе алмазодобывающей компании.

Staselnik Офис АЛРОСА

Читайте также: Новый наблюдательный совет АЛРОСА — «ожидаемый и предсказуемый»

Карьеру в правительстве Якутии Александр Терентьев начал в 1999 году, а с 2011 года он возглавлял представительство АЛРОСА в Якутске. На должности вице-премьера компании он займётся взаимодействием с органами госвласти республики, а также будет курировать социальную политику компании.

Его предшественник Иван Демьянов, который выходит на пенсию, также курировал вопросы кадровой политики, однако теперь эти полномочия в полной мере переходят к президенту АЛРОСА Сергею Иванову.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в АЛРОСА сменился президент. Досрочно своё место главы корпорации оставил Андрей Жарков, уступив его бывшему замруководителя Сбербанка, сыну экс-главы администрации президента РФ Сергею Иванову-младшему. В республике это назначение было воспринято с опаской.