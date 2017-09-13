На юге Нигерии введен комендантский час из-за сепаратистов
Абуджа, 13 сентября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Сепаратистская группировка юга Нигерии, ранее известная как «Биафра», обвинила правительственные войска в осаде дома их политического лидера, передает Reuters.
Члены «Группы коренных народов Биафра» заявили, что солдаты окружили дом их лидера Ннамди Кану, и готовятся взять его штурмом.
Военные отрицают факт осады дом лидера «Биафры», однако сообщается, что «напряженная обстановка» побудила губернатора штата Абия ввести комендантский час.
Напряженность в регионе также вынудила президента Нигерии Мохаммаду Бухари обратиться к сепаратистам по национальному телевидению с призывом к единству.
Напомним, в настоящий момент военные Нигерии уже ведут войну на два фронта — против исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Борно на северо-востоке страны и против боевиков дельты Нигера.
Однако столкновение с группировкой «Биафра» может оказаться гораздо страшнее — в 1960-х годах именно мятеж сепаратистов «Республики Биафра» привел к гражданской войне, которая унесла жизни двух миллионов человек.