Париж, 13 сентября, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Во Франции началась «горячая осень»: граждане по всей стране вышли на акции протеста против трудовой реформы, которую правительство планирует начать реализовывать в конце сентября 2017 года, пишет 12 сентября Die Tagesschau.

Nathan Keirn Протест

Плакаты протестующих с подписью «остановите социальный демпинг», более 200 остановленных поездов, 60 тыс. участников в Париже, и в остальных городах — около 340 тыс.: все это — первый «стресс-тест» для нового президента Франции Эммануэля Макрона.

Руководство крупнейшего профсоюза Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) сообщает, что всего в акциях протеста приняли участие более 400 тыс. французов, МВД страны ссылается на 223 тыс. участников.

Протестующие утверждают, что реформа Трудового кодекса, которая будет реализовываться путем президентских указов в обход парламента, приведет к снижению уровня жизни «простых», «рядовых» французов.

В настоящее время в стране зарегистрировано 6 млн безработных. Одно из предвыборных обещаний Макрона — сократить безработицу до 7,7%. Но, по мнению протестующих, данное обещание «останется на бумаге», а трудовая реформа только «отягчит» их существование.

Глава ВКТ Филипп Мартинез считает, что «реформа даст всю власть работодателям, а не трудящимся».

Следующая волна демонстраций во Франции намечена на 21 сентября, накануне рассмотрения реформы и предоставления ее законопроекта на Совете министров в Елисейском дворце.